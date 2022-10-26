ارتفاع أسعار النفط قبل بيانات أمريكية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات المخزونات النفط في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من زيادة المعروض النفطي في الأسواق مع تباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 12:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.48% إلى 85.73 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.22% إلى 93.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ