تركيا تغرم "فيسبوك" بأكثر من 18 مليون دولار

فرضت السلطات في تركيا اليوم الأربعاء غرامة قدرها أكثر من 18 مليون دولار، على شركة Meta ("فيسبوك" سابقا) لانتهاكها قانون المنافسة.

إقرأ المزيد

وأفات قناة NTV باكتمال التحقيق في الادعاء بأن شركة Meta بمنصاتها المختلفة "انتهكت المادة 6 من القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة".

ونقلت القناة عن بيان لمجلس مكافحة الاحتكار في البلاد، أن نتيجة مناقشة القضية ثبت أن الشركة عرقلت منافسيها الذين يعملون في مجال تقديم خدمات التواصل الاجتماعي وأسواق الإعلانات عبر الإنترنت، عن طريق دمجها لبيانات جمعتها عبر "فيسبوك"، "مما أدى إلى فرض غرامة إدارية على النشاط التجاري المذكور"، وستدفع الشكر 346 مليون ليرة (18.6 مليون دولار).

وذكر المجلس أن تحديد قيمة الغرامة المفروضة جاء على أساس الدخل السنوي للشركة المسجل في 2021.

المصدر: وكالات