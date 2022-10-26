موسكو وطهران تبحثان إمكانية توحيد أنظمة الطاقة في روسيا وأذربيجان وإيران

بحث وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف ووزير النفط الإيراني جواد أوجي إمكانية توحيد أنظمة الطاقة في روسيا وأذربيجان وإيران.

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وجاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة، الذي تم أمس الثلاثاء.

وقال وزير الطاقة الروسي: "يستمر العمل على دراسة إمكانية الجمع بين أنظمة الطاقة في روسيا وأذربيجان وإيران. يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تطوير دراسة جدوى للمشروع".

كما تبادل الوزيران الروسي والإيراني وجهات النظر حول فكرة تشكيل حلقة الطاقة لبحر قزوين الكبير.

واستضافت القاهرة أمس الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للمنتدى الدول المصدرة للغاز بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتي ضمت روسيا والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وترينداد وتوباجو وفنزويلا ومن المراقبين كل من أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات.

المصدر: نوفوستي