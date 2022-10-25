مذكرة تفاهم بين الجزائر ومصر للتعاون في مجال المناجم وخدمات النفط

وقعت مصر والجزائر مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال المناجم وخدمات النفط والغاز، على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي عقد اليوم في القاهرة.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية عبر "فيسبوك" أن وزيري الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، استعرضا على هامش الاجتماع "حالة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم وبحث الفرص المتاحة لتنميتها".

وأنهما وضعا "خارطة طريق لتحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها من قبل شركات البلدين في مجالات تسويق المحروقات، ولاسيما غاز البترول المسال، والنفط، والصناعات التحويلية، ولاسيما البتروكيماويات وفي مجال المناجم وخدمات النفط والغاز والدراسة والهندسة والهيدروجين".

وقالت إن الاجتماع أقر توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في تلك المجالات.

المصدر: RT