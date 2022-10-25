الرياض تنتقد واشنطن بخصوص السحب من الاحتياطي: "تلاعب بالأسواق"

انتقد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قرار واشنطن (دون أن يسميها) سحب ملايين البراميل من احتياطيها الاستراتيجي، ووصف ذلك بأنه "تلاعب بالأسواق".

وقال وزير الطاقة السعودي أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض إن "الناس يستنزفون احتياطاتهم الاستراتيجية، استنزفوها، يستخدمونها كأداة للتلاعب بالأسواق فيما غرضها الرئيسي كان تخفيف نقص المعروض" النفطي.

وتابع الأمير، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان: "لكن من واجبي العميق أن أوضح للعالم أن فقد الاحتياطي الاستراتيجي قد يكون مؤلما خلال الأشهر المقبلة".

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ولم يذكر الأمير صراحة الولايات المتحدة خلال كلمته، لكنها تأتي بعد أقل من أسبوع من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود.

تشكل تلك الكمية التي ستُضخ في السوق في ديسمبر، الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه الرئيس الأمريكي في الربيع ويقضي بضخ 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالأزمة الأوكرانية.

كذلك تأتي التصريحات في أعقاب إعلان تحالف "أوبك بلاس" خفضا كبيرا في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر.

واعتبر البيت الأبيض قرار ذلك الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا.

المصدر: "أ ف ب"