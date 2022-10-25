 
مباشر

وزيرا الطاقة الروسي والقطري يبحثان سوق الغاز والطاقة في العالم

مال وأعمال

وزيرا الطاقة الروسي والقطري يبحثان سوق الغاز والطاقة في العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1qv

بحث وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف ونظيره القطري سعد بن شريده الكعبي على هامش الاجتماع الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مصر، سوق الطاقة والاستثمار بمشاريع الغاز في العالم.

إقرأ المزيد
من منتدى الغاز في مصر.. وزير الطاقة الروسي يؤكد أهمية عقود الغاز طويلة الأجل
من منتدى الغاز في مصر.. وزير الطاقة الروسي يؤكد أهمية عقود الغاز طويلة الأجل

وقال شولغينوف إن روسيا وقطر تجمعان على ضرورة عدم تسييس تجارة الطاقة في العالم، بمعزل عن القيود الأحادية أو القرارات السلبية المناقضة لقوانين السوق.

وشدد وزير الطاقة الروسي على أن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب الاستثمارات في مشروعات الغاز وتمثل شبكة لحماية العرض والطلب واستقرار سوق الغاز.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا