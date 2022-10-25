وزيرا الطاقة الروسي والقطري يبحثان سوق الغاز والطاقة في العالم

بحث وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف ونظيره القطري سعد بن شريده الكعبي على هامش الاجتماع الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مصر، سوق الطاقة والاستثمار بمشاريع الغاز في العالم.

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وقال شولغينوف إن روسيا وقطر تجمعان على ضرورة عدم تسييس تجارة الطاقة في العالم، بمعزل عن القيود الأحادية أو القرارات السلبية المناقضة لقوانين السوق.

وشدد وزير الطاقة الروسي على أن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب الاستثمارات في مشروعات الغاز وتمثل شبكة لحماية العرض والطلب واستقرار سوق الغاز.

المصدر: RT