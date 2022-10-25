وزير الطاقة السعودي عن توتر العلاقات مع واشنطن: قررنا أن نكون ناضجين

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن المملكة قررت أن تتعامل بـ"نضج" تجاه توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن، بعد الخلاف حول قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج.

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وردا على سؤال حول عودة العلاقات بين الرياض وواشنطن إلى مسارها الصحيح، قال وزير الطاقة السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض: "نحن في المملكة العربية السعودية قررنا أن نكون ناضجين".

وأضاف أن الرياض تتواصل مع عدد من حكومات أوروبا بشأن الأزمة الراهنة. وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن السعودية ستكون المورد لكل من لديه احتياج.

ويأتي ذلك وسط خلاف بين الرياض وواشنطن إثر قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر المقبل، حيث تلوح الولايات المتحدة بإعادة تقييم علاقاتها مع السعودية نتيجة هذا القرار الذي وصفه البيت الأبيض بـ"الاصطفاف" مع روسيا.

المصدر: وكالات