من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".. وزير الطاقة السعودي: حل أزمة الطاقة لا يأتي من دولة واحدة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن السعودية البلد الأكثر أمنا وموثوقية للنفط.

وقال وزير الطاقة السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن الحل بشأن أزمة الطاقة لا يأتي من دولة واحدة.

- وزير الطاقة السعودي: من واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.

- وزير الطاقة السعودي: نتواصل مع عدد من حكومات أوروبا بشأن الأزمة الراهنة.

يتبع..