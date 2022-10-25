شولتس: التصرف بالأصول الروسية المصادرة مسألة معقدة وغير مسبوقة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه من الضروري تطوير حل قانوني من أجل استخدام الأصول الروسية المصادرة في عملية إعادة إعمار أوكرانيا، واصفا الخطوة بغير المسبوقة.

إقرأ المزيد

وقال المستشار الألماني، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار أوكرانيا منعقد اليوم الثلاثاء في برلين: "هذه قضية قانونية معقدة للغاية. وسيتطلب الأمر الكثير من العمل. يجب أن نفحص ما هو ممكن وما ليس في إطار المبادئ القانونية. وبالتالي، نحتاج أولا إلى دراسة هذه المهمة بعناية، لكننا نواجه إجراء غير مسبوق".

وأضاف المستشار الألماني أنه لا يتوقع قرارا سريع فيما يتعلق بهذه المسألة.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مصادرة الأصول الروسية بالاتحاد الأوروبي واستخدامها لإعادة أعمار أوكرانيا يتطلب وجود قاعدة قانونية، وهي ليست موجودة حتى الآن.

وكلف زعماء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة أعمار أوكرانيا.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تبني مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي". وأضاف أن موسكو "ستبحث عن سبل لمحاربة ذلك".

المصدر: نوفوستي