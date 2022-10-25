رئيس الوزراء المصري يكشف هدف طرح شركات الدولة في البورصة

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، حيث تم التوافق على أن الدولة إذا لجأت إلى هذا الموضوع ستكون الأولوية من خلال طرح الشركات في البورصة.

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وأوضح خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة حريصة على تبني نهج الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى خفض كافة كلفة أداء الأعمال للقطاع الخاص وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالحياد التنافسي، مضيفا: "وهو ما ترجمته التعديلات في الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة".

وأشار إلى أنه طرح الشركات في البورصة هدفه توسيع قادة الملكية للمواطنين.

المصدر: اليوم السابع