من منتدى الغاز في مصر.. وزير الطاقة الروسي يؤكد أهمية عقود الغاز طويلة الأجل

شدد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، على أن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.

وفي كلمة في منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد حاليا في القاهرة، قال وزير الطاقة الروسي إن تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية وتسيس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمي، كما أن تخلي أوروبا عن الغاز الروسي أدى إلى قفزات في أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة.

وأشار الوزير الروسي إلى أن هناك نتائجا سلبية على المستهلكين والمنتجين، وأن هذه الإجراءات ستقوم بتقويض الأوضاع وينتج عنها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي.

كذلك لفت إلى أن المنتدى يجب أن يظل محايدا، وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية، وقال الوزير إن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.

وتستضيف القاهرة الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للمنتدى الدول المصدرة للغاز بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتي ضمت روسيا والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وترينداد وتوباجو وفنزويلا ومن المراقبين كل من أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات.

المصدر: RT