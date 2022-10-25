تركيا تسعى للحصول على خصم على الغاز الروسي

تسعى تركيا للحصول على خصم على الغاز الروسي المورد إليها كذلك طلبت من شركة "غازبروم" إمكانية منحها تأجيلا على المدفوعات.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، نشرت اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير التركي إن أنقرة تضغط بشدة من أجل خصم على كمية الغاز الكبيرة التي تشتريها من موسكو، كما طلبت من "غازبروم" تأجيل المدفوعات، وأضاف أنه يتوقع "أنباء سارة" على الجبهتين.

وفي 16 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أنه تم التوصل إلى اتفاق على أن يسدد الجانب التركي 25% من إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

من جهته قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن اتفاقية دفع 25% من إمدادات الغاز الروسي بالروبل ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

في أوائل أكتوبر الجاري، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الطبيعي حتى العام 2024.

المصدر: نوفوستي