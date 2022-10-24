بعد انخفاض مبيعاتها في الصين.. تراجع سهم "تسلا" لأقل مستوياته منذ 16 شهرا

تراجع سهم شركة "تسلا" خلال تعاملات الاثنين إلى أقل مستوياته منذ يونيو 2021، بعد إعلان الشركة انخفاض مبيعات سياراتها في الصين بسبب اشتداد المنافسة، والضغوط الاقتصادية.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى إعلان "تسلا" في وقت سابق خفض سعر السيارة الصالون "موديل" 3 المصنعة محليا والأرخص بين سياراتها بنسبة 5% إلى 265.9 ألف يوان (36774 دولار).

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كما خفّضت السعر الأساسي للسيارة "موديل واي" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 8.8% إلى 288.9 ألف يوان.

وأدى ذلك إلى تراجع سعر سهم تسلا بنسبة 7.4% إلى 198.59 دولار في تعاملات بورصة نيويورك الاثنين، وهو أقل مستوى له منذ 16 شهرا.

كما تراجعت أسعار شركات صناعة السيارات الكهربائية الناشئة المسجلة في البورصة الأمريكية "نيو إنك وإكس بين" و"لي أوتو" بنسبة 23% على الأقل.

وذكرت "بلومبيرغ" أن خفض أسعار سيارات "تسلا" تعكس الأوقات العصيبة التي تمر بها الشركة ونظيراتها الدولية في مواجهة شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بقيادة "بي واي دي" التي حققت الشهر الماضي مبيعات قياسية بلغت 200973 سيارة.

كما تواجه الشركات الأجنبية منافسة من الشركات الصينية الناشئة مثل "نيو وشي بينغ" التي زادت عدد الطرز التي تنتجها.

وبحسب اتحاد سيارات الركوب الصيني، استحوذت الشركات الصينية المحلية على حوالي 80% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

المصدر: د ب أ + "بلومبيرغ"