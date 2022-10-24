"بلومبرغ": السعودية تجري محادثات مع "بوينغ" و"إيرباص" لشراء 80 طائرة

أفادت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص إي"، لشراء حوالي 80 طائرة.

إقرأ المزيد

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة، كما يعرف صندوق الثروة السيادية، إلى شراء حوالي 40 طائرة، وإخراج خيارات شراء لعدد مماثل، وفق ما نقلت "بلومبرغ".

وأضافت المصارد أن المطلب يشمل الطائرات ذات الممر الواحد ونماذج الجسم العريض الأكبر القادرة على الطيران لمسافات طويلة.

وتعد هذه هي أول عملية شراء طائرات لشركة طيران وطنية جديدة.

وقالت المملكة العربية السعودية العام الماضي إنها ستؤسس شركة طيران وطنية ثانية إلى جانب الناقل الوطني السعودية كجزء من خطة رؤية 2030 لجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على النفط، في حين أن الشركة الناشئة ستخدم في الغالب العاصمة الرياض، التي لديها طموحات لتصبح مركزا تجاريا عالميا، فإنها ستسعى أيضا إلى التنافس مع شركات طيران خليجية أكبر لحركة النقل العالمية، بحسب "بلومبرغ".

وأوضحت "بلومبرغ" أن الطلبات ستشهد مسابقة بين طائرات "بوينغ 737 ماكس" وسلسلة طائرات "إيرباص A320neo" في فئة المسافات القصيرة، في حين أن اختيار مسارات المسافات الطويلة سيكون بين "طائرة 787 دريملاينر" التابعة للشركة الأمريكية، وطائرة "777 إكس" الجديدة، والتي لم تدخل الخدمة بعد، مع المنافس الأوروبي "A350" و"A330neo".

بينما ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تقسيم شراء الأسطول بين الشركتين المصنعتين.

المصدر: "بلومبرغ"