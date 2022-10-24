النقل المصرية تتعاقد مع رجل أعمال كبير لإدارة وتشغيل القطارات الحكومية

تعاقد وزير النقل المصري كامل الوزير، مع شركة "أبيلا مصر" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، على إدارة وتشغيل قطارات الهيئة.

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واستعرض وزير النقل، خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد، والمتمثلة في إنشاء شركة للنقل المتميز، بإنشاء شركة إدارة وتشغيل قطارات تالجو الجديدة وقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة، من عقد توريد 1350 عربة، والجاري توريدها من شركة جانز مافاج المجرية، لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب وإعادة تأهيل 391 جرارًا قديمًا متاحًا لشركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الركاب بعدد 340 عربة عادية متاحة لشركات القطاع الخاص، وتأهيل وإدارة وتشغيل خط أبو طرطور - قنا، بطول 350 كم، حيث تمت دراسة إعادة تأهيل خط أبو طرطور - قنا، وتعديل مساره لضبط المنحنيات والوصول لأفضل مسار للمشروع، وربطه بالمحطة التبادلية بين القطار الكهربائي السريع والديزل بقنا، وذلك في ضوء قيام وزارة البترول بإنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور.

المصدر: القاهرة 24