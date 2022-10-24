"بوليتيكو": أوروبا تواجه تحديا جديدا إلى جانب أزمة الطاقة

ذكرت "بوليتيكو" أن قطاع الأعمال الأوروبي يتعامل بجدية مع البيانات التي أظهرت زيادة قياسية في واردات الاتحاد الأوروبي مقارنة بصادراته، ويعزوها الخبراء إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

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وأشارت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه عجزا تجاريا غير مسبوق منذ اعتماد اليورو كعملة نقدية.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات" بلغ العجز التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم في أغسطس الماضي مستوى 50.90 مليار يورو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وللمقارنة قبل عام فقط كانت منطقة اليورو تشهد فائضا بواقع 2.8 مليار يورو.

وأشار صحفيو "بوليتيكو" إلى أن "العجز التجاري للاتحاد الأوروبي بأكمله ارتفع إلى 64.7 مليار يورو".

ويربط المشاركون في الأسواق ارتفاع العجز التجاري إلى ارتفاع أسعار الطاقة، التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 350 يورو لكل ميغاواط/ساعة في أغسطس 2022.

وعلى الرغم من حقيقة أن أسعار الطاقة قد انخفضت الآن إلى مستوى 150 يورو، إلا أنها أعلى من أرقام العام الماضي، كل هذا يجعل قطاع الأعمال الأوروبي "متوترا".

المصدر: نوفوستي