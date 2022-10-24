لافروف: الغرب يعقد تجارة موارد الطاقة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو قلقة من سياسة الغرب، التي تعقد التجارة الدولية في موارد الطاقة وتخلق حالة أزمة في سوق الهيدروكربونات.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اليوم الاثنين: "لا شك أننا أعربنا عن قلقنا إزاء سياسة الغرب التي تعقد التجارة الدولية في موارد الطاقة وتخلق أزمة في أسواق النفط والغاز وتحاول الضغط على الدول المنتجة للنفط والغاز".

وضغطت واشنطن مرارا على الرياض من أجل دفعها لزيادة الإنتاج، لكن السعودية مع باقي دول مجموعة "أوبك+" قررت خلال اجتماعها الأخير خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر المقبل.

وجاء القرار انطلاقا من معطيات السوق ومخاوف من تأثر الطلب على الخام بأزمة الاقتصاد التي تلوح في الآفق.

المصدر: نوفوستي