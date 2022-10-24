ارتفاع الروبل الروسي وبورصة موسكو

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو في تعاملات اليوم الاثنين، كذلك صعدت العملة الروسية، حيث يتجه الروبل إلى مستوى 61 روبلا للدولار فيما تم تداول اليورو عند مستوى 60 روبلا.

وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.80% إلى 2080 نقطة. فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل RTS بنسبة 1.56% بنسبة 1066.91 نقطة.

وفي سوق العملات تراجع سعر صرف الدولار بواقع 5 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 61.24 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 20 كوبيكا إلى 59.99 روبل.

المصدر: RT