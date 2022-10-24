الجمارك الإيرانية تكشف عن حجم صادراتها مع دول الخليج

أفادت إدارة الجمارك الإيرانية، بأن تجارة إيران مع الدول المطلة على الخليج، بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية 13.9 مليار دولار.

وتداولت إيران 23.68 مليون طن من البضائع بقيمة 13.96 مليار دولار مع الدول الست المطلة على الخليج، وهي العراق والكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية (21 مارس - 22 سبتمبر) مسجلة انخفاضا بنسبة 16.76٪ و0.54٪ من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي على التوالي.

وكانت الإمارات الشريك التجاري الأول لإيران من بين الدول قيد المراجعة، حيث بلغت قيمتها 10.92 مليون طن بقيمة 10.31 مليار دولار، مسجلة نموا سنويا في الوزن والقيمة بنسبة 84.5٪ و 8.06٪ على التوالي.

تلاها العراق بـ9.93 مليون طن (بانخفاض 33.33٪) بقيمة 3.47 مليار دولار (بانخفاض 19.98٪) والكويت بـ2.35 مليون طن (بزيادة 93.27٪) بقيمة 87.03 مليون دولار (بزيادة 21.17٪).

وكانت وجهة التصدير الرئيسية هي العراق بـ9.86 مليون طن (بانخفاض 28.95٪) بقيمة 3.38 مليار دولار (بانخفاض 11.92٪) تليها الإمارات بـ5.72 مليون طن (بانخفاض 1.6٪) بقيمة 3.11 مليار دولار (بزيادة 38.72٪) والكويت بـ2.35 مليون طن (بزيادة 93.72٪) بقيمة 81.95 مليون دولار (بزيادة قدرها 26.4٪) بلغت الواردات 5.27 مليون طن بقيمة 7.32 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 23.95٪ و 6.33٪ في الوزن والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي.

المصدر: "العالم"