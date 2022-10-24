دول لديها أكبر عدد من أصحاب المليونيرات.. هل بينها دول عربية؟

احتلت روسيا المرتبة العاشرة في قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من أصحاب المليونيرات أو الأشخاص الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار فأكثر، فيما لم تتضمن قائمة الـ10 أية دولة عربية.

وجاء ذلك بحسب دراسة مشتركة أجرتها شركة الاستشارات "هينلي وشركاه"، ومقرها لندن، ووكالة استخبارات الثروة العالمية "نيو وورلد ويلث".

ووفقا للدراسة يوجد في العام 25490 مليونيرا، هم بشكل رئيسي أصحاب الشركات التكنولوجية ومتعددة الجنسيات وأشخاص يعملون في القطاع المالي وورثة الثروات. وأشارت الدراسة إلى عدد هؤلاء قد تضاعف عددهم في العشرين سنة الماضية.

وجاءت الولايات المتحدة في قائمة القائمة، إذ اعتبرت موطنا لـ9730 مليونيرا يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، ومن ثم الصين والهند في المرتبة الثانية والثالثة مع 2021 مليونيرا و 1132 مليونيرا على التوالي، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة (968 شخصا) ومن ثم ألمانيا في المركز الخامس (966 فردا).

وبعدها سويسرا (808) واليابان (765) وكندا (541) وأستراليا (463) في المركز العاشر (43 مليونيرا يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار.

المصدر: RT