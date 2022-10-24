"سدرة المالية" السعودية تطلق استراتيجية استثمار خاصة

أبرمت سدرة المالية المتخصصة في إدارة الأصول البديلة ومقرها في السعودية، شراكة مع "بلاك روك ألترناتيف" لإطلاق أول استراتيجية استثمار في الملكية الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتمثل هدف استراتيجية الاستثمار "سدرة - بلاك روك" في تزويد المستثمرين بشريحة واسعة من الفرص الفريدة من نوعها في مجال استثمارات الملكية الخاصة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتميز هذه الاستراتيجية بالشراكة مع شركة "بلاك روك" والتي لديها شبكة من الشركاء والقدرة على الوصول إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة ومدراء الأصول المتمرسين. وقد تمت الهيكلة بحيث توفر للمستثمرين تنوعا استثماريا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي هذه المناسبة، قال هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية: "تتخذ هذه الشراكة الجديدة نهجا استراتيجيا في منطقة غنية بالفرص الاستثمارية، فمن شأن التعاون بين شركة مثل بلاك روك، وما لديها من إرث متميز وخبرات قوية في مجال إدارة الأصول بالمنطقة، مع شركة سدرة المالية، التي تمتلك سجلا حافلا في مجال الاستثمارات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، أن توفر للمستثمرين فرصا استثمارية فريدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وتتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بجاذبية خاصة، حيث تشهد الطبقة الوسطى المتزايدة فيها زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية، وخدمات المرافق، والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، والرعاية الصحية، والتعليم. وتتراوح فرص الاستثمار من دول آسيا المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة، حيث توجد موجة جديدة من النشاط.

المصدر: أ ف ب