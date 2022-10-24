مصر تتجه نحو تغيير ثقافة الارتباط بالدولار

صرح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بأن المركزي في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ"‎الجنيه المصري" يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالعملة الأمريكية الدولار.

وأضاف المسؤول المصري، في كلمة له ضمن فعاليات جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الأحد، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور، مضيفا أنه من الهام تنسيق المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع محافظ البنك المركزي، قائلا إن "البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور"، وإن "الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي وإنما تنظر إلى الأمام".

وأشار إلى أن مصر تتأثر بتلك المشكلات العالمية، وخروج الأموال الساخنة، ووجود فائض في المعروض النقدي، وتوجه للمستثمرين ورجال الاقتصاد، قائلا: "في البنك المركزي سنسمع دائما وستجدون استجابة بعد الدراسة لمختلف المطالب".

وأوضح أن المحللين السياسيين يتوقعون عدم وجود انفراجة قريبة للوضع العالمي، والبنوك المركزية في الدول المتقدمة تعتمد في قراراتها إما على زيادة أو تثبيت سعر الفائدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية