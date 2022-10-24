سياسي تركي: تجارتنا مع روسيا بالعملات الوطنية جارية على قدم وساق

أكد هاكان توبكورولو، رئيس قسم السياسة الاقتصادية بحزب "الوطن الأم" التركي، أن التجارة بالعملات الوطنية بين بلاده وروسيا جارية على قدم وساق، وأن واشنطن "ليس لديها فرصة للتدخل".

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وكتب توبكورولو في عموده الأسبوعي في صحيفة "أيدينليك": "فيما يتعلق بكيفية إجراء تركيا تعاملات مالية مع روسيا - أنا لا أكشفها، بطلب من الجهة التي علمت منها بالأمر".

وتابع: "يجري التبادل بين تركيا وروسيا بالروبل.. هذا التبادل يعمل كالساعة.. انطلقت التجارة باستخدام العملات الوطنية وهي جارية على قدم وساق. ليس لدى الولايات المتحدة أي وسيلة للتدخل. الولايات المتحدة تقطع الغصن الذي تجلس عليه. الدولار الذي يعتمد كعملة احتياطية للعالم، ليس له الآن مكان في التجارة بين تركيا وروسيا".

وفي وقت سابق حذر الكرملين من أن الدولار لم يعد عملة احتياطية موثوقة، وهو هاجس يعاود العديد من الدول. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مطلع الشهر الحالي، أن روسيا وتركيا حولتا جزءا من المدفوعات عن قيمة توريد الغاز الروسي، إلى الروبل.

المصدر: "نوفوستي"