الجمارك الصينية: التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2022 ازداد بنسبة 32,5%

أعلنت الدائرة الرئيسية للجمارك الصينية، اليوم الاثنين، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد في الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري بنسبة 32,5%، إلى 136,08 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وتدل المعلومات التي نشرتها الدائرة على أن الصادرات الصينية إلى روسيا ازدادت خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 10,3% إلى حوالي 52,24 مليار دولار. أما توريد السلع والخدمات الروسية إلى الصين فازداد بنسبة 51,6% إلى 83,84 مليار دولار. وبلغ الرصيد الإيجابي لروسيا في الفترة من يناير إلى سبتمبر 31.6 مليار دولار بعد أن تضاعف 4 مرات تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وفي سبتمبر الماضي وحدها بلغ حجم التجارة بين البلدين 18,65 مليار دولار أي أقل بنسبة 3% مما كان عليه في أغسطس الماضي.

وحوالي 70% من تكلفة البضائع المستوردة من روسيا إلى الصين هي النفط والغاز الطبيعي والفحم. كما تستورد الصين من روسيا خام النحاس والنحاس والأخشاب والوقود والمأكولات البحرية. وتصدر الصين إلى روسيا الهواتف الذكية والمعدات الصناعية ولعب الأطفال والأحذية ووسائل النقل والمكيفات وأجهزة الكمبيوتر.

المصدر: تاس