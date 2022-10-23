موسكو: "أوبك+" ترفض إملاءات تسعير النفط

أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى أن بلدان تحالف "أوبك+"، ترى أنه من المستحيل على المستهلكين فرض أسعار النفط، وأن القيود من جانبهم ستؤدي إلى ارتفاع هذه الأسعار.

وقال سيلوانوف: "اعتبرت دول "أوبك+" أن مثل هذا النهج مستحيل بالنسبة لها وقررت خفض الإنتاج، مما يدل على أن تنظيم السوق متروك للمنتج".

وتابع: "يمكن للمستهلكين فرض قيودهم، وإن لم يتم توريد النفط لهم في ظل هذه القيود، فإن أسعار النفط سترتفع".

وأضاف أن روسيا وضعت أسعارا متحفظة للسنوات المقبلة بواقع 70 دولارا للبرميل في ظل سعر صرف الروبل بـ68 روبل أمام الدولار، وبواقع إنتاج قدره 10 ملايين برميل يوميا.

وأوضح: "نخطط لجني أكثر من 8 تريليونات روبل من عائدات النفط والغاز".

المصدر: نوفوستي