البنك المركزي اللبناني يوقف شراء الدولار عبر "صيرفة"

أعلن البنك المركزي اللبناني يوم الأحد، أنه سيوقف شراء الدولار عبر منصته الخاصة "صيرفة" اعتبارا من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان: "بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة "SAYRAFA" ببيع الدولار الأمريكي حصرا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، علما أنه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة "SAYRAFA" من حينه وإلى إشعار آخر".

وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أنه البنك سيستمر في دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأمريكي.

كما أشار إلى أن سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، متواصلة.

ويأتي قرار سلامة بعد أن سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، علما أن الدولار يباع في السوق الموازية مقابل 40 ألف ليرة تقريبا.

المصدر: وكالات