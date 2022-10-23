كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي يعقدان جولة جديدة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية ومجموعة من الدول العربية ستجريان جولة أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بينهما الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) سيطلقان الجولة السادسة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA) في سيئول يوم الاثنين المقبل لمدة خمسة أيام، لافتة إلى أنه سيتم طرح قضايا مختلفة على الطاولة خلال الاجتماع المقبل، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، وبلد المنشأ، والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية.

وفي وقت سابق من هذا العام، استأنفت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بعد توقف دام 13 عاما، وعقد الجانبان جلستين متصلتين في مارس ويونيو على التوالي، حيث اتفق الجانبان على الدفع لإبرام اتفاقية تجارة حرة في 2007 وأجريا ثلاث جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009، لكن مفاوضاتهما توقفت مع إعلان المجلس تعليقها في 2010.

وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 46.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لبيانات حكومية.

المصدر: "يونهاب"