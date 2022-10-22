مصر.. الحكومة تثبت أسعار الوقود لمدة 3 أشهر

قررت الحكومة المصرية تثبيت أسعار الوقود بأنواعه الـ3 في البلاد لمدة 3 أشهر، في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بناء على توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم السبت إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الـ3 في السوق المحلية عند 8.00 جنيهات للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

وقالت اللجنة إن القرار جاء بعد "دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف".

المصدر: RT