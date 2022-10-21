السلطات الأمريكية تبقي على الرسوم التجارية على الصلب الروسي

استعرضت اللجنة الفدرالية الأمريكية للتجارة الدولية الرسوم التجارية التي تم فرضها على بعض أنواع منتجات الصلب من روسيا، وعدد من الدول الأخرى، وقررت الإبقاء عليها.

وجاء في بيان للجنة صدر يوم الجمعة، أنه تم الإبقاء على الرسوم على الصلب من أستراليا وبريطانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان.

وقالت اللجنة إن رفع قيود محاربة الإغراق في قطاع الصلب "سيؤدي على الأرجح إلى أضرار" بالصناعة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته قررت اللجنة رفع الرسوم عن الصلب من البرازيل، حيث اعتبرت أن توريداته لن تلحق أضرارا بالاقتصاد الأمريكي.

المصدر: تاس