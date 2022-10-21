مصر تجمع الدول المصدرة للغاز

تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2022.

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ويعقد الاجتماع برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري ورئيس المجلس الوزاري للمنتدى لعام 2022 طارق الملا.

ويضم الاجتماع وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضوا و8 دول بصفة مراقبين وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل، حيث يشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا، ويشارك بصفة مراقب كل من أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات، وتُمثل الدول مجتمعة حوالي 72% من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعى و55% من الصادرات عبر خطوط الأنابيب و50% من صادرات الغاز المسال.

وأوضح المهندس طارق الملا أن انعقاد الاجتماع هذا العام في مصر يأتى في ظل رئاستها للمجلس الوزاري للمنتدى لعام 2022، مؤكدًا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمي بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة تحول الطاقة باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدر متوفر للطاقة بتكلفة ملائمة .

وأشار إلى أن مصر من الدول المؤسسة والتى تتمتع بعضوية المنتدى منذ بداية تأسيسه وأنها تتطلع لمزيد من التعاون المثمر تحت مظلته وتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع على أرض مصر .

جدير بالذكر أنه تم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2001، وفى عام 2008 تحول إلى منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة بدولة قطر .

المصدر: المصري اليوم