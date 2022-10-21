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الجيش المصري يكشف عن 3 "قلاع صناعية" بحرية ويتحدث عن سلاح ألماني يجري تصنيعه محليا

مال وأعمال

الجيش المصري يكشف عن 3
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أعلنت القوات البحرية المصرية امتلاكها ثلاث قلاع صناعية تتمثل في ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وشركة ترسانة الإسكندرية.

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وأضاف قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة أن هذه الشركات تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت لديها القدرة على التصنيع بعد تطويرها، وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة، وقطعنا شوطاً طويلاً بالفعل فى تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات.

وأوضح أنها تعمل في مجال التصنيع المشترك، حيث يجري العمل في مشروع الفرقاطات من طراز (Meko-A200) بالتعاون مع الجانب الألماني، وتتم الصناعة في هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة.

وأشار قائد القوات البحرية المصرية إلى أنه تم الاتفاق على أربع فرقاطات من طراز (MEKO - A200)، حيث يتم تصنيع ثلاث فرقاطات في ألمانيا، والأخيرة سيتم تصنيعها في شركة ترسانة الإسكندرية، وبالفعل تم رفع العلم المصري على الفرقاطة منذ أيام.

المصدر: الوطن

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