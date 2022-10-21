وزير المالية البريطاني: سنفعل اللازم لخفض الديون

جدد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، تأكيده أن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط".

وقال هانت في بيان: "سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون في الأجل المتوسط وضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب ووضع المالية العامة على مسار مستدام بينما ننمي الاقتصاد".

وأضاف: "المالية العامة القوية هي أساس الاقتصاد المتين. كنت واضحا بخصوص أن حماية ماليتنا العامة تعني أن قرارات صعبة تنتظرنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق".

جاء هذا بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها بعد أقصر فترات الولاية لأي رئيس وزراء بريطاني، وذلك بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد في ما يخص الاستقرار المالي وأدى إلى تزايد معدلات الفقر.

المصدر: "الغارديان"