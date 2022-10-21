من جديد.. أوربان يحصل على ما يريد من الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده نجحت في قمة الاتحاد الأوروبي في الحصول على استثناء من سقف سعر الغاز في حال إذا ما تم إقراره.

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وذكر رئيس الحكومة الهنغارية أن بودابست حصلت في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على استثناء في حال تم قبول مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن سقف سعر الغاز ومشتريات الغاز لعموم أوروبا، وذلك لأن عكس ذلك يعني أن البلاد كانت بقيت من دون غاز.

وكتب أوربان في مواقع التواصل الاجتماعي يقول: "اتفقنا على أنه حتى لو تم تحديد سقف لسعر الغاز في أوروبا، فلن يؤثر ذلك على العقود طويلة الأجل، والتي بدونها ستصبح إمدادات الغاز من يوم لآخر إلى هنغاريا مستحيلة. وبعبارة أخرى، تم إعفاؤنا من سقف سعر الغاز، لذا فإن هذا لا يهدد إمدادات الغاز الآمنة في هنغاريا".

وأفاد رئيس الوزراء الهنغاري بأن بلاده نجحت في "منع التهديد" بقطع إمدادات الغاز عن البلاد، وذلك لأن دولا أخرى دعمت موقفها، مضيفا قوله: "لقد اتفقنا أيضا على أنه إذا كان هناك شراء مشترك للغاز في أوروبا، فلن يكون إلزاميا بالنسبة لهنغاريا. لذلك، تظل جميع خيارات الشراء مفتوحة لنا. وهذا مهم لأنه يمكننا خفض سعر الطاقة في بلدنا فقط إذا وُجد أكبر عدد ممكن من الموارد ومنافسة أعلى في سوق الطاقة الهنغارية"، مشددا على أنها "معركة طويلة لكننا تمكنا من حماية مصالح هنغاريا".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت يوم الثلاثاء حزمة جديدة من الإجراءات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى خفض أسعار الغاز. ومن مقترحاتها، إجراء عمليات شراء مشتركة إلزامية بقيمة 13.5 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي لملء مرافق التخزين بحلول شتاء 2023-2024، لإنشاء آلية مؤقتة، وتطبيقها إذا لزم الأمر، للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في مركز صندوق نقل الغاز الطبيعي المسال، وإقامة معيار سعر لسوق الغاز الطبيعي المسال. ويتوجب أن يتم الاتفاق على المقترحات الجديدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي