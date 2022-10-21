قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون بآلية للحد من أسعار الغاز

في خاتمة قمتهم، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى سرعة البت في صياغة آلية للحد من أسعار الغاز لتوليد الكهرباء في الاتحاد .

وذكرت الوثيقة الختامية أن "المجلس الأوروبي يدعو المجلس والمفوضية إلى تقديم قرارات ملموسة على وجه السرعة بشأن الإجراءات الإضافية التالية ... آلية الاتحاد الأوروبي المؤقتة للحد من سعر الغاز لتوليد الكهرباء".

وناقش رؤساء دول الاتحاد الأوروبي مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن إجراءات جديدة لمكافحة أزمة الطاقة، والتي قدمتها يوم الثلاثاء.

ودعا القادة إلى اتخاذ قرارات بحلول أوائل عام 2023 بشأن تحديد سعر إضافي جديد "يعكس بدقة أكبر الظروف في سوق الغاز"، فيما أفيد بأن المفوضية الأوروبية اقترحت إنشاء مثل هذا السقف لسوق الغاز الطبيعي المسال.

كما أيدوا أيضا، بحسب الوثيقة، فكرة الشراء المشترك الإلزامي للغاز من الاتحاد الأوروبي وطالبوا باتخاذ قرار بشأن "تجميع الطلب الإلزامي لحجم يعادل 15٪ من متطلبات التخزين

وفي وقت سابق، ذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه النسبة تقارب 13.5 مليار متر مكعب، حيث اقترحت يوم الثلاثاء إطلاق عمليات شراء الغاز المشتركة الإلزامية لهذا الحجم لملء مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي بحلول شتاء 2023-2024.

ويطالب القادة أيضا بإيجاد حلول عاجلة بشأن "إجراءات تضامن الطاقة في حالة انقطاع إمدادات الغاز على المستوى الوطني أو الإقليمي أو النقابي في غياب ترتيبات التضامن الثنائية".

إضافة إلى ذلك ، يطالب قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بشأن نطاق أسعار ديناميكي مؤقت لصفقات الغاز الطبيعي للحد على الفور من نوبات ارتفاع أسعار الغاز، فيما كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت يوم الثلاثاء إقامة آلية مؤقتة وقابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي للحد من الأسعار المرتفعة على الصندوق الاستئماني.

المصدر: نوفوستي