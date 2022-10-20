شركة طيران مصرية تبدأ رحلات من بطرسبورغ إلى شرم الشيخ

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن شركة "المصرية يونيفرسال" للطيران ستبدأ العمل على رحلات من سان بطرسبرغ إلى شرم الشيخ اعتبارا من 1 نوفمبر.

إقرأ المزيد

ستقوم شركة النقل بتشغيل رحلتين في الأسبوع - يومي الثلاثاء والسبت.

وكانت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" قد أعلنت عن استئناف رحلاتها المنتظمة من مطار "شيريميتيفو" الدولي بموسكو إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر، اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري.

وأعلنت الخطوط الجوية الروسية في وقت سابق عن خططها لإطلاق سلسلة رحلات من مطار سوتشي الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر.

يذكر أن الطيران المباشر بين مصر وروسيا توقف في خريف 2015، عقب حادث طائرة الركاب الروسية.

وتم استئناف حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، مع توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية.

المصدر: وسائل إعلام روسية