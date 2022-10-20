"أوجيني" المصرية: نسعى لشراء تقنيات نفطية من روسيا

أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية "أوجيني" سيد مصطفي علي، عن تطلع شركته لشراء تقنيات نفطية كالحفارات من الشركات الروسية.

وفي حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى "صنع في روسيا"، أشار إلى "أوجيني" لديها مكاتب في الإمارات والسعودية وتشارك في مشاريع نفيطة في دول الخليج.

كذلك أشار رجل الأعمال المصري سيد مصطفي علي إلى أن التكنولوجيا الروسية تتمتع بمواصفات عالية إذ ما قورنت بمنافساتها.

واليوم انطلقت في موسكو فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

المصدر: RT