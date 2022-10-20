رجل أعمال مصري: نتطلع للتعاون مع الشركات الروسية لتعزيز الصناعات في مصر

لفت المدير التنفيذي لشركة "غايدرز" المصرية للاستشارات وائل رشيدي خلال منتدى "صنع في روسيا" إلى أن الجانب المصري يتطلع للتعاون مع الشركات الروسية لتوطيد الصناعات في مصر.

وفي حديث لـRT في إطار منتدى "صنع في روسيا" اليوم، قال رشيدي إن الهدف من الزيارة والمشاركة في المنتدى هو استكشاف السوق الروسية والإطلاع على الإمكانيات الموجودة في هذه السوق، وقدرات الشركات الروسية الأمر الذي سيساعد في إيجاد بدائل للمنتجات الأوروبية في روسيا".

وأشار إلى أن الشركات المصرية يمكن أن تجد بدائل في روسيا لمنتجات تواجه صعوبة في شرائها.

وعن مجالات التعاون الواعدة بين قطاعي الأعمال الروسي والمصري، قال إن "الفترة الماضية كانت فيها تحديات كبيرة مثل وباء كورونا والعقوبات الاقتصادية ضد روسيا الأمر الذي أثر على حركة الشحن والتبادل التجاري، ونحن اليوم بحاجة للتركيز على المجالات التي سيكون فيها الطرفين مستفيدين".

وأشار إلى أن مصر تشارك في المنتدى بوفد يضم شركات من قطاعات مثل التدفئة المركزية والخدمات النفطية ومعدات الحفر وتكنولوجيا المعلومات وكل شركة من الوفد تبحث عن الشريك المناسب في روسيا.

ولفت إلى أن الشركات المصرية تبحث عن فرص استثمارية مشتركة سواء كانت في مصر أو في دول آخرى، وأن الشركات الروسية بإمكانها الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول آخرى من خلال توطيد الصناعات في مصر.

وقال: "جزء من أهداف مشاركة الوفد المصري في منتدى "صنع في روسيا" هو التعرف على الشركات الروسية الراغبة في التغلب على التحديات الراهنة ونقل جزء من أنشطتها الصناعية إلى مصر بالشراكة مع رجال أعمال مصريين لتصبح مصر بالنسبة لهذه الشركات الروسية بوابة لأسواق خارجية أخرى".

واليوم انطلقت في موسكو فعاليات منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، الذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

وستتم خلال المنتدى مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي.

المصدر: RT