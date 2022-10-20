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رجل أعمال: العراق يعتمد على حبوب الأعلاف الروسية بنسبة 50%

مال وأعمال

رجل أعمال: العراق يعتمد على حبوب الأعلاف الروسية بنسبة 50%
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشف محمود عطشان دخيل، مدير الشركة العراقية للإنتاج والتسويق، أن السوق العراقية تعتمد على الحبوب الروسية بنسبة 50%، وتحديدا فيما يتعلق بحبوب الأعلاف.

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وفي حديث لـRT في إطار منتدى "صنع في روسيا" اليوم، أشار دخيل إلى أن شركته بصفتها شركة زراعية متخصصة في توريد الأعلاف والحبوب (حبوب للأعلاف) إلى العراق تهدف من خلال مشاركتها في المنتدى إلى توسيع العمل التجاري مع الجانب الروسي وتوطيد علاقات مباشرة مع الشركات الروسية بعيدا عن الوسطاء. وأضاف، أن ذلك سيساهم في زيادة المشتريات من روسيا.

وعن تأثير العقوبات على التعاون التجاري بين روسيا والعراق، قال رجل الأعمال العراقي، إن "العقوبات عقبة كبيرة لكنه يجري العمل على تنظيم الحوالات المالية مع روسيا عبر دول ثالثة"، ولفت إلى أن شركته تشحن الحبوب من الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود ومن ثم عبر تركيا.

واليوم انطلقت في موسكو فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

وخلال الحدث ستتم مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي.

المصدر: RT

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