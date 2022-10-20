الحكومة المصرية تحسم الجدل حول إطلاق تطبيق يمنح أموالا للمواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية لمنح المواطنين قروضا مالية.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، وأن جميع التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وأوضح أنه لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية، والتي لا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

المصدر: صدى البلد