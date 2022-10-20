مسؤول عراقي يكشف عن اهتمام بلاده بشراء التكنولوجيا الروسية

أعرب مدير عام دائرة التنمية الصناعية قي وزارة الصناعة والمعادن العراقية عزيز ناظم عبد عن تطلع الشركات العراقية لتوطيد العلاقات مع الشركات الروسية في مجال نقل التكنولوجيا.

وفي حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى "صنع في روسيا" اليوم، كشف المسؤول العراقي عن آفاق التعاون بين الشركات الروسية والعراقية، وقال إن الشركات العراقية بإمكانها شراء التكنولوجيا الروسية ونقلها إلى العراق بهدف توطيد صناعات في البلاد أو المشاركة إلى جنبا إلى جنب مع الشركات الروسية في مشاريع مشتركة.

وعن الأهداف من مشاركته في المنتدى، أشار مدير عام دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن العراقية إلى أن المشاركة تهدف للإطلاع على التكنولوجيا الروسية وتوطيد أولى العلاقات مع الشركات الروسية في المجالات التي قد تهم بغداد.

واليوم انطلقت في موسكو فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

وخلال الحدث ستتم مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي.

المصدر: RT