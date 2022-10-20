 
مباشر

أول تعليق في مصر على نبأ استحواذ قطر على أشهر شركة اتصالات بـ2.5 مليار دولار

مال وأعمال

أول تعليق في مصر على نبأ استحواذ قطر على أشهر شركة اتصالات بـ2.5 مليار دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0ll

قالت شركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي عروض للاستحواذ على جزء من حصتها في شركة فودافون مصر حتى الآن.

إقرأ المزيد
بـ2.5 مليار دولار.. قطر تستعد لشراء حصة أشهر شركة اتصالات في مصر
بـ2.5 مليار دولار.. قطر تستعد لشراء حصة أشهر شركة اتصالات في مصر

وأضافت المصرية للاتصالات، في إفصاح للبورصة المصرية، أنها حال إبرام أي اتفاق مع الشركة، سيتم الإعلان رسميا.

وكانت وكالة بلومبرج الشرق، قالت أمس الأربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار، يجري محادثات لشراء 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

وأضافت بلومبرج، أن حصة الشركة المصرية للاتصالات تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، وستنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25%. 

وتابعت بلومبرج بأن جهاز قطر للاستثمار، يستهدف شراء 20% من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وعدد من الشركات غير المدرجة في البورصة، بواقع 2.5 مليار دولار.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا