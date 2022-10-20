أول تعليق في مصر على نبأ استحواذ قطر على أشهر شركة اتصالات بـ2.5 مليار دولار

قالت شركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، إنها لم تتلق أي عروض للاستحواذ على جزء من حصتها في شركة فودافون مصر حتى الآن.

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وأضافت المصرية للاتصالات، في إفصاح للبورصة المصرية، أنها حال إبرام أي اتفاق مع الشركة، سيتم الإعلان رسميا.

وكانت وكالة بلومبرج الشرق، قالت أمس الأربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار، يجري محادثات لشراء 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.

وأضافت بلومبرج، أن حصة الشركة المصرية للاتصالات تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، وستنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25%.

وتابعت بلومبرج بأن جهاز قطر للاستثمار، يستهدف شراء 20% من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وعدد من الشركات غير المدرجة في البورصة، بواقع 2.5 مليار دولار.

المصدر: القاهرة 24