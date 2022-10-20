صادرات الحبوب إلى مصر واعتماد العملات الوطنية.. أبرز تصريحات ميشوستين في منتدى "صنع في روسيا"

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على أهمية استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية وتشييد مسارات شحن جديدة إلى الأسواق الصديقة.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيس الوزراء الروسي في الجلسة العامة لمنتدى "صنع في روسيا":

- ميشوستين أكد على أهمية اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري ما سيساهم في تعزيز الصادرات الروسية.

- ميشوستين: نعمل على فتح أسواق جديدة (للصادرات الروسية).

- ميشوستين: روسيا تواصل تصدير الحبوب لتركيا ومصر (رغم العراقيل والعقوبات).

- ميشوستين أشار إلى تضاعف صادرات روسيا من اللحوم إلى السعودية.

- دعم المصدرين الروس من أولوية عمل الحكومة الروسية.

- من المهم إعادة هيكلة مسارات جديدة للنقل والشحن، وتشييد مسارات نقل مع الدول الصديقة.

- الاقتصاد العالمي يتجه لتحولات كبيرة، وروسيا ستكون متأقلمة مع الوضع الجديد.

- ميشوستين أشار إلى تراجع التبادل التجاري بين روسيا والدول غير الصديقة تزامنا مع نمو التجارة مع الشركاء الآخرين.

- ميشوستين: قيمة الصادرات غير النفطية بلغت في 8 أشهر من 2022 نحو 125 مليار دولار.

- ميشوستين: روسيا تقوم بحل مهمة غير مسبوقة من خلال إنشاء جغرافية جديدة للتجارة في العالم.

- ميشوستين: روسيا منفتحة على العمل البناء والمفيد المتبادل مع الدول الأخرى.

واليوم انطلقت في موسكو فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

وخلال الحدث ستتم مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي.

المصدر: RT