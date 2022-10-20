زيادة قياسية في صادرات الأجهزة الطبية اليابانية إلى روسيا خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة المالية اليابانية عن زيادة صادرات الأجهزة الطبية إلى روسيا بنسبة 258.6% في ستة أشهر.

ووفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية، زادت نسبة تصدير الأجهزة الطبية من اليابان إلى روسيا بنهاية النصف الأول من السنة المالية 2022، التي بدأت في الأول من أبريل، بنسبة 258.6%.

بالمقابل، تم تسجيل، في النصف الأول من السنة المالية 2022، انخفاضا في صادرات السيارات من اليابان إلى روسيا بنسبة 21.7 %، والدراجات النارية 14.6% وقطع الغيار 76.6%.

وبحسب الوزارة، انخفض الحجم الإجمالي للصادرات إلى روسيا في سبتمبر بنسبة 31.4% وبلغت (311.5 مليون دولار) ، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5% وبلغت الواردات (856.4 مليون دولار).

وفي الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2022، الذي بدأ في 1 أبريل، انخفضت الصادرات اليابانية إلى روسيا أبريل إلى سبتمبر، بنسبة 46.9٪ ، بينما زادت الواردات من روسيا بنسبة 36٪.

المصدر: نوفوستي