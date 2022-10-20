انخفاض حجم التبادل التجاري بين اليابان وروسيا بنسبة 14% في سبتمبر

انخفض حجم التبادل التجاري بين اليابان وروسيا في شهر سبتمبر بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ حوالي 1.17 مليار دولار.

وأظهرت إحصاءات التجارة التي نشرتها وزارة المالية اليابانية الخميس انخفاضا في الصادرات اليابانية إلى روسيا خلال شهر سبتمبر بنسبة 31.4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5%.

وارتفع العجز التجاري الياباني مع روسيا بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى حوالي 547 مليون دولار.

ولم تستورد اليابان النفط الروسي في سبتمبر، وانخفضت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، انخفضت شحنات الفحم من روسيا إلى اليابان بنسبة 82% خلال سبتمبر.

المصدر: تاس