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تباطؤ المعدلات السنوية للتضخم في روسيا خلال أكتوبر

مال وأعمال

تباطؤ المعدلات السنوية للتضخم في روسيا خلال أكتوبر
Legion-Media SERSOL
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أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية أن التضخم السنوي في روسيا تباطأ خلال أسبوع من 11 إلى 17 أكتوبر 2022 من 13.36 بالمئة إلى 13.1 بالمئة.

 وأظهر تقرير أعدته وزارة التنمية الاقتصادية "حول الأسعار الحالية" : "انخفض التضخم على أساس سنوي خلال أسبوع من 11 إلى 17 أكتوبر 2022".

وأورد التقرير "في قطاع المنتجات الغذائية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.08٪، ويرجع ذلك أساسا إلى تسارع الارتفاع الموسمي لمنتجات الفاكهة والخضروات، في حين أن أسعار المنتجات الغذائية الأخرى انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي. لم تتغير أسعار المنتجات غير الغذائية (0.00٪)".

 وفقا للتقرير، انخفضت أسعار الخدمات السياحية والتنظيمية بنسبة 0.21٪، بسبب الانخفاض الكبير في تكلفة تذاكر الطيران للرحلات الداخلية مع استمرار الانخفاض في أسعار خدمات الفنادق والمصحات.

 

المصدر: تاس

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