خبير يتحدث عن قرار سيغير سوق السيارات في مصر

قال خبير أسواق السيارات في مصر محمود خيري، إن سوق السيارات سيتأثر بقرار مجلس النواب بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك تأثرَا كبيرا على المدى القصير.

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وأوضح خيري في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، والذي يعرض عبر قناة "المحور"، أن القرار سيتسبب في توقف المصريين عن الشراء، كما يساهم في خفض التكلفة المرتفعة لأسعار السيارات في السوق المصرية، وتحجيم "الأوفر برايس".

ونصح من يريد سيارة خلال الوقت الحالي قائلا: "اللي عاوز يشتري سيارة يستنى، المعروض من السيارات القادم من الخليج هيوزاي المعروض في السوق المصرية وسيتخطاه، لأن هناك أزمة في المعروض المصري كما يتحجج موزعو السيارات في مصر".

وتابع خيري: "هناك تحايل من تجار وموزعي السيارات في الأسعار بحجة قلة المعروض، وهناك توكيلات طلبت من العملاء توريد سعر السيارة بالدولار، وبدخلها استيراد شخصي، العربيات دي موجود في المنطقة الحرة وبيدخلوها استيراد شخصي".

وأكمل: "هناك سيارة كورية سعرها 700 ألف جنيه الأوفر برايس الخاص بها 560 ألف جنيه، الأسعار المرتفعة ستقل لزيادة المعروض، ومش هيبقي في تاجر واحد يتحجج بقلة المعروض، والمعروض هيبقى 300 نوع".

المصدر: المصري اليوم