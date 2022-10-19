إعادة الترخيص لمشغل "السيل التركي"

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن السلطات الهولندية أعادت رخصة التصدير لشركة "ساوث ستريم ترانسبورت"، المشغل لخط أنابيب الغاز "السيل التركي".

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وقال وزير الخارجية المجري: "قبل أسابيع قليلة، كانت هناك أنباء تفيد بإلغاء رخصة التصدير الخاصة بمشغل "السيل التركي"، وهي شركة مشغلة في هولندا، ولم يشكل ذلك تهديدا مباشرًا للإمدادات، وأبلغت أمس أن السلطات الهولندية أعادت رخصة التصدير للشركة. وأكدت "غازبروم" ذلك أيضا".

وشركة "ساوث ستريم ترانسبورت"، المشغل لخط أنابيب الغاز "السيل التركي"، هي شركة مسجلة في هولندا، وأعلن المشغل في نهاية سبتمبر الماضي، عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إن العقوبات الجديدة لا تقيد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى تركيا والدول الأوروبية، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص.

المصدر: برايم