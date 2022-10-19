ارتفاع أسعار النفط قبل بيانات أمريكية

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في محاولة للتعافي وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات حول مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول 10:02 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.65% إلى 83.10 دولار للبرميل، وكانت العقود قد انهت تعاملات أمس عند 82.82 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.15% إلى 90.10 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات الثلاثاء عند 90.03 دولار للبرميل.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول أمريكي كبير أمس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن الأربعاء عن ضخ جديد غير مسبوق وبواقع 15 مليون برميل في السوق من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن الدفعة الجديدة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تستكمل ضخ 180 مليون برميل المعلن عنه في الربيع، استجابة لارتفاع الأسعار.

المصدر: RT + بلومبرغ