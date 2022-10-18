البيت الأبيض: الشركات الأمريكية ستتخذ قراراتها بنفسها بشأن مستقبل عملها في السعودية

أعلن البيت الأبيض أن الشركات الأمريكية ستتخذ قراراتها بشكل مستقل بشأن مستقبل عملها في السعودية، لكنها ستأخذ بعين الاعتبار "المخاطر المحتملة على السمعة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن استثمارات الشركات الأمريكية في السعودية على خلفية قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط، إن "الشركات الأمريكية ستتخذ قراراتها بشكل مستقل بشأن حضورها، مثلما تقوم به في كافة أنحاء العالم، وكذلك بشأن الاستثمارات، وذلك مع مراعاة العديد من العوامل، بما فيها القيود القانونية وأجواء الأعمال والمخاوف بشأن السمعة التي قد تكون ناجمة عن القرارات السياسية التي تتخذها الدول المستضيفة".

وبشأن مشاركة مسؤولين أمريكيين في المؤتمر الاستثماري المقرر في الرياض، قالت جان بيير إنه "لا يوجد لديها ما تعلن عنه".

إقرأ المزيد

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون إقناع الشركات بعدم تكثيف أعمالها مع السعودية على خلفية قرار "أوبك+".

وقالت كارين جان بيير في هذا الصدد: "لقد أكدنا بوضوح أنه في هذه الفترة عندما تحدث تلك الأمور في الأسواق العالمية، يعتبر قرار "أوبك+" خاطئا. وهو قصير النظر".

وأضافت أن واشنطن تعتبر أن السعودية "وقفت إلى جانب روسيا. وهذا سيضر بالأمريكيين"، وأن الإدارة الأمريكية ستقوم "بإعادة تقييم" علاقاتها مع السعودية.

المصدر: تاس