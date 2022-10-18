أول تحرك في مصر بعد فيديو إعدام الكتاكيت

أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الداوجن في مصر، محمد الشافعي، أن أزمة الدواجن والكتاكيت ستنتهي خلال الأسبوع الحالي بعد الإفراج الكثيف عن منتجات الأعلاف.

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وأضاف أن الجمارك أفرجت عن 122 ألف طن من منتجات الأعلاف، من الذرة وفول الصويا، التي تدخل في إنتاج الأعلاف، خلال الأيام الأخيرة، منها 62 ألف طن تم الإفراج عنها مساء أمس الاثنين و60 ألف طن تم الإفراج عنها مطلع الأسبوع.

وأوضح أن البنك المركزي المصري، فتح اعتمادات مستندية، لاستخراج فول صويا بـ 44 مليون دولار من الموانئ.

وتوقع أن تنتهي أزمة الكتاكيت وتربية الدواجن التي عانت منها المزارع وأدت لإعدام آلاف الطيور نتيجة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية.

المصدر: القاهرة 24